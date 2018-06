Mondiali di Calcio Russia 2018 in musica: l’inno ufficiale e le canzoni nazionali

Scatta oggi alle ore 17 italiane con Russia-Arabia Saudita il campionato del Mondo di calcio, che non vede al via l’Italia. Come spesso facciamo in occasione dei grandi eventi, riproponiamo il binomio calcio e musica, con l’inno ufficiale e quelli composti per supportare, in modo più o meno ufficiale, le varie nazionali. Gli inni ufficiali sono quest’anno quattro: quello internazionale, col marchio della Fifa, mette insieme due americani, Nicky Jam (di origine portoricana) e l’attore e cantante Will Smith e la cantante kosovara Era Istrefi, della quale avevamo parlato in occasione del debutto internazionale.

Esiste poi un inno russofono, che mette insieme tre big della musica russa: Polina Gagarina, seconda all’Eurovision 2015, la band Smash ed Egor Krid: il brano si chiama Team 2018. Poi c’è l’altro inno internazionale, quello delle sponsor, cantato da Jason De Rulo. La targa di ufficiale ce l’ha anche un altro inno, rivolto al pubblico latino, interpretato dalla cantante uruguayana Natalia Oreiro

Fra i vari paesi, spicca un assenza importante, quella dell’Inghilterra che come nel 2010, parte per il Mondiale senza una hit ufficiale. Per il resto, scelte multietniche per la Francia, che schiera Tal, artista di primissimo libello di origine israeliana e per la Germania, che opta per Adel Tawil, in questo momento forse l’artista maschile più forte in patria e che idealmente unisce altri due paesi presenti, l’Egitto e la Tunisia, terre di origine dei genitori.

La Spagna fa cantare invece la stella della nazionale Sergio Ramos, mentre la Svizzera si affida nientemeno che a DJ Antoine, uno dei nomi di spicco del settore in Europa. Dietro i Gyllene Tyder, che cantano l’inno per la Svezia c’è invece nientemeno che Per Gessle, ovvero la metà maschile dei Roxette. Una eurostar anche per il Portogallo, Luciana Abreu (in gara nel 2005 con i 2B). Magni, stella del pop islandese, a sostegno dei ragazzi della terra dei Geyser. Nessuna hit ufficiale ma tanti brani per il Brasile, abbiamo scelto la canzone in cui è presente l’ex calciatore Ronaldinho.

