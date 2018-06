Musicultura 2018: Pollio, Davide Zilli, Daniela Pes e Marco Greco si giocano la vittoria

Pollio, Davide Zilli, Daniela Pes e Marco Greco sono i quattro vincitori finalisti della 29 edizione di Musicultura scelti dal pubblico delle prime due serate del Festival, che si contenderanno il premio per il vincitore assoluto di 20.000 euro messo in palio dalla Ubi Banca Popolare di Ancona. Avevamo dato conto di Pollio e Rakele, che erano stati eletti dal pubblico. Il comitato di garanzia aveva eletto gli altri sei, che si sono esibiti in queste due serate presso l’arena Sferisterio di Macerata. Nel dettaglio:

Questi sei più Pollio e Rakele si giocheranno appunto la vittoria finale. A condurre le serate, che in passato furono condotte da condotte da Fabrizio Frizzi, sono stati Gianmaurizio Foderaro, Metis Di Meo e John Vignola.

Grandi ospiti in queste serate, a cominciare dalla leggendaria band dei Procol Harum,. Gary Brooker – fondatore, compositore, pianista e voce archetipica della band –è stato accompagnato dai talentuosi musicisti che lo accompagnano in giro per il mondo da oltre quindici anni: George Whitehorn (lead guitar), Matt Pegg (bass guitar), Josh Phillips (Hammond organ), Geoff Dunn (pecussion). Poi Lo Stato Sociale, secondi a Sanremo 2018 e il poeta Ron Padgett., Sergio Cammariere, Cinzia Leone nel ricordo di Anna Magnani, il rapper anticonvenzionale Willie Peyote,

Domani a conclusione dell’evento, ospiti Brunori Sas, il campione uscente e rivelazione di Sanremo 2018 Mirkoeilcane e Malika Ayane, che firmerà un inedito, suggestivo ritratto della poetica di Jacques Brell, a cinquanta anni dalla scomparsa del grande chansonnier belga.

Assegnato intanto già due premi: Pollio si è aggiudicato il Premio Antonello Ieffi per la migliore interpretazione mentre a Daniela Pes è andato il Premio Nuovo Imaieper la realizzazione di un tour.