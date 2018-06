Charts: David Guetta insidia Calvin Harris, ma spunta il nuovo singolo di Jess Glynne

Calvin Harris e Dua Lipa continuano a dominare la scena ma ormai stanno salendo anche le quotazioni di David Guetta ft Sia. Entra di prepotenza in vetta nel regno Unito anche “‘I’ll be there”, il nuovo singolo di Jess Glynne.

ALBANIA:Singoli:Columbiana – Tayna Ft. Don Phenom

Album:Energijko- Gijko

AUSTRIA: Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Vergiss mein nicht – Andreas Gabalier

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ La même – Maitre Gims & Vianney (Vallonia)/ Zusammen – Die Fantastischen Vier ft Clueso(Germanofono)

Album: Liefde voor Muziek 2018 – Interpreti Vari (Fiandre) /Je reviens a toi – Marc Lavoine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together – The Magician

CIPRO – Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

CROAZIA- Singoli:General bex cinova- Toni Cetinski (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (internazionali)

Album: Sada- Massimo (slavi)/Tranquility base hotel & Casino- Arctic Monkeys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Oui- Sivas, Node & Gilli

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

ESTONIA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli:Kevat – Adi L Hasla ft Pihlaja

Album: Prequelle- Ghost B.C.

FRANCIA- Singoli: Habituè- Dosseh

Album:Ceinture noire- Maitre Gims

GERMANIA –Singoli: Berlin Lebt– Capital Bra

Album: Vergiss mein nicht – Andreas Gabalier

GRAN BRETAGNA- Singoli:I’ll be there- Jess Glynne

Album: The greatest showman – Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli: Fuego-Eleni Foureira (nazionali) / One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Internazionali)

Album: Tranquility base hotel & Casino- Arctic Monkeys

IRLANDA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: The greatest showman – Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli: Í átt að tunglinu-JóiPé & Król

Album:Fáum aldrei nóg-Írafár

ISRAELE: Singoli: Paris – Shimon Bushkila (nazionali) /One kiss- Calvin Harris & Dua Lipan

ITALIA-Singoli:Sputnik- Luca Carboni

Album: Plume -Irama

LETTONIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Mafiosa-Lartiste

MALTA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli:Sommerkroppen- Mads Hansen

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

PAESI BASSI- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:Shawn Mendes- Shawn Mendes

POLONIA- Singoli: Flames- David Guetta ft Sia

Album: Evolve – Imagine Dragons

PORTOGALLO- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:Maria-Maria

REPUBBLICA CECA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

ROMANIA- Singoli: Jackpot-The Motans (nazionali)/The strongest – Ina Wroldsen (internazionali)

RUSSIA- Singoli: DNA- Geegun- feat. Artem Kacher

SAN MARINO:Flames- David Guetta ft Sia

SERBIA- Singoli: La Miami- Mc Stojan (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

SLOVENIA- Singoli: Najbolsi par – Manouche (nazionali)/ I’ll be there- Jess Glynne (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Esta vez- Cepeda

Album: Nacida para creer- Amaia Montero

SVEZIA- Singoli: Mer for varandra – Norlie, KKV & Estrand

Album:Gudarna pa vastebron – Hov 1

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: Vergiss mein nicht – Andreas Gabalier

UCRAINA- Singoli: Bez tebe – Okean Elzy

UNGHERIA: Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: PMXV -Punnany Massif