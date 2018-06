 “Amor de verão”, il debutto discografico della portoghese Carolina Cardetas

Nome nuovo nel panorama musicale europeo, quello di Carolina Cardetas, che arriva al singolo d’esordio “Amor de verão”, che anticipa il primo album in uscita in questo 2018. Si tratta di una bambina prodigio, visto che già a 9 anni ha cominciato a prendere parti a vari concorsi, fra i quali “Uma Canção Para Ti”, arrivando in finale. La successiva partecipazione a The Voice Kids la fa conoscere al grande pubblico.

Sudente di canto Jazz al conservatorio di Coimbra e dal 2012 parte integrante dei concerti della Orquestra Smooth, Carolina Cardetas si propone su sonorità che rimandano allo swing anni 20, mescolate con quelle moderne, in un pezzo decisamente estivo. Per lei, anche grazie ad una serie di altre importanti partecipazioni televisive, a soli 18 anni è arrivato già l’accordo con la Farol Musica, una delle maggiori etichettre lusitane.