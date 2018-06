“Coinquilini” di Davide Zilli si aggiudica l’edizione 2018 del festival Musicultura

“Coinquilini” di Davide Zilli vince l’edizione 2018 di Musicultura. Piacentino, insegnante di lettere e cantautore, ha superato Pollio, Daniela Pes e Marco Greco, con i quali era arrivato in finale. A decidere il pubblico che ha riempito ieri sera nella finalissima l’Arena Sferisterio di Macerata. Sul melodia facile e testo irresistibile, sull’ironia della forzata convivenza tra studenti universitari, che ha cantato scalzo con il busto di Leopardi sul piano, mentre il pubblico dello Sferisterio di Macerata ne ritmava le note. Vince un brano fra l’altro molto vecchio: il video ufficiale che trovate qui sotto, è del 2013 ma l’artista aveva già proposto la canzone ad Area Sanremo 2010.

“E’ un premio che non mi aspettavo perché i cantautori sono per DNA abituati a soffrire– ha detto Davide Zilli –ho sviluppato un po’ con gli anni il pessimismo di Giacomo Leopardi…da domani farò solo tormentoni estivi in spagnolo”, il commento ironico del vincitore“.

Giocando con le parole, connotate da un’ironia pungente, Davide Zilli ha dedicato il brano di teatro canzone “Coinquilini” agli studenti universitari che si trovano a vivere in quella sorta di “comunismo coatto”, come il cantautore l’ha sarcasticamente definito, che è l’appartamento condiviso. “Né fratelli né cugini, siamo coinquilini” una divertente riflessione sulla vita universitaria. A lui, oltre al Premio per il miglior testo dell’Università di Macerata e Camerino, vanno i 20 mila euro del Premio Ubi – Banca Popolare di Ancona di Musicultura che userà per preparare il suo nuovo disco. Marco Greco con ‘Abbiamo vinto noi’ si è aggiudicato il Premio della critica.

Momento toccante, ovviamente, il ricordo di Fabrizio Frizzi, recentemente scomparso, che per anni ha condotto la rassegna, quest’anno affidata a Gianmaurizio Foderaro, Metis Di Meo e John Vignola. L’esibizione di Mirkoeilcane si è aperta nel ricordo di Fabrizio Frizzi che sul palco di Musicultura, un anno fa, lo ha decretato vincitore assoluto del Festival 2017. Metis Di Meo ha letto al pubblico il commovente messaggio che Mirko ha pubblicato su facebook il giorno della scomparsa dell’amato conduttore e nel lungo ed emozionante applauso dei presenti, Mirkoeilcane ha intonato le note della canzone con cui ha vinto Musicultura ‘Per Fortuna’ dedicandola a Fabrizio Frizzi. “ Mi sembra di non essere mai sceso da questo palcoscenico, – ha detto Mirkoeilcane – qui c’è qualcosa di magico, mi sono accadute un sacco di cose nell’ultimo anno, posso dire con certezza che sono successe per merito di Musicultura.”

Il cantautore romano accompagnato dai suoi musicisti ha offerto al pubblico del Festival ‘Stiamo tutti bene’ la canzone che lo ha portato alla ribalta al Festival di Sanremo con la quale si è aggiudicato il secondo posto nella categoria Nuove Proposte e il Premio della Critica e ha chiuso con un brano del suo nuovo disco Secondo me ‘Se ne riparla a settembre’. Ospiti poi anche Brunori SAS, che ha portato sul palco brani dalle tematiche attuali, fra cui ‘L’uomo nero’ il brano premiato da Amnesty International Infine, Malika Ayane che ha tratteggiato con la sua voce la poetica del grande chansonnier belga Jacques Brel a cinquant’ anni dalla scomparsa del grande chansonnier belga.

Partner sociale di Musicultura SOS Villaggi dei Bambini un’organizzazione internazionale che opera da oltre 60 anni in 135 Paesi del mondo, per far crescere bambini e ragazzi che non hanno il sostegno della loro famiglia. “Il binomio musica-adolescenti è vincente– ha dichiarato la Presidente Maria Grazia Lanzani – ringrazio Musicultura per aver creato per noi la canzone “No child should grow up alone” i proventi andranno a sostegno dei bambini. Un messaggio molto forte per tutte le nostre organizzazioni nel mondo” . Toccante il finale dei tre presentatori: “Grazie, è stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta. Fabrizio da lassù ci avrebbe dato una pacca sulla spalla”.

L’evento in TV. Musicultura andrà in onda su RAI 3 il prossimo 19 agosto alle ore 23,15; Rai Radio 1 trasmetterà sabato 23 giugno“Speciale Musicultura”,dalle 21 alle 23, con il meglio delle serate finali con interviste e contributi dei grandi ospiti.