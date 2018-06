Esce anche in Italia ‘Mami’, il nuovo singolo della rumena Alexandra Stan

Il look è quello provocante e sensuale di una ragazza della porta accanto, che ricorda quello di alcune produzioni televisive e cinematografiche degli anni 80, il sound è molto più pop internazionale rispetto ad altre sue precedenti: ‘Mami‘ è la title track del nuovo album di Alexandra Stan, la cantante rumena che sette anni fa sbancò le classifiche mondiali – Italia compresa – con ‘Mr. Saxobeat’.

Allora fummo tra i primi a parlarne, così come poi ne abbiamo per primi seguito le evoluzioni, oggi possiamo dire che l’artista torna ufficialmente sul mercato italiano, perchè il nuovo singolo esce nel nostro paese per la piccola etichetta catanese CDF, non nuova a questo tipo di acquisizioni e produzioni. Dopo tre anni di buoni successi, le sue performance sono in calo e oggi questa canzone, che porta la firma dell’italo-americana Kate Di Cicco è l’occasione di rilancio.

Perchè dopo quel successo, gli unici buoni riscontri sono arrivati con altrettanti singoli estivi, “Lemonade” e “We wanna”, cantato insieme ad Inna e Daddy Yankee e che approdò anche sul palco del Battiti Live. Nello stesso album, altre tracce interessanti, fra cui “Whine it up”,con la dominicana Jenn Morel, “Round and round” e il pezzo in rumeno “Noi doi”.