Ecco ‘Wicked love”, il nuovo singolo dell’albanese Bleona

Di Bleona Qereti avevamo parlato tempo fa, in occasione del debutto italiano ed internazionale con il brano ‘Take you over’. Ora la prorompente cantante albanese arriva con un nuovo singolo dal titolo ‘Wicked love” che ne conferma la forte anima pop. Il brano parla di un amore sbagliato e che fa male nonostante lei sia ancora fortemente innamorata del suo uomo. Stregata, ma finalmente consapevole, decide di allontanarsi da lui continuando comunque a portare nella mente questo amore malvagio. Brano Pop Dance elettronico rinchiuso in una melodia orecchiabile a tratti soft e romantica.

Di stanza negli Usa, la cantante non disdegna di venire spesso in Italia – nel 2016 organizzò un tour promozionale durante la settimana del Festival di Sanremo – e nel frattempo ha messo insieme anche altre esperienze come il ruolo di giudice nell’edizione albanese 2015 di X Factor o la partecipazione l’anno prima ad un reality per l’emittente albanese Bravo TV. Per lei nel corso degli anni alcune collaborazioni internazionali, come Timbaland, Dark Child (Britney Spears), John Shanks (Bon Jovi), Roccstar (Chris Brown) e Fuego (Jason Derulo) ed una serie di concerti in Albania, Usa, Kosovo, Macedonia e Germania.