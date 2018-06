Torna anche quest’anno Battiti Live di Radionorba, cinque tappe fra Puglia e Basilicata

Torna anche quest’anno uno degli eventi musicali più attesi, ovvero Battiti Live, la rassegna musicale organizzata da Radio Norba, l’emittente musicale di Conversano, visibile attraverso il suo canale tv al numero 730 della piattaforma Sky. Saranno cinque le piazze interessante quest’anno dalla manifestazione itinerante, il piccolo Festivalbar dei nostri giorni: si inizia il primo luglio ad Ostuni, per proseguire l’8 luglio a Lecce, il 15 luglio ad Andria, il 22 luglio a Melfi, il 29 luglio a Bari. Per il secondo anno consecutivo ad affiancare alla conduzione il direttore dell’emittente Alan Palmieri, direttore artistico della manifestazione, ci sarà Elisabetta Gregoraci. Così Marco Montrone, presidente di Radio Norba:

“Siamo molto felici di presentare il calendario della nostra sedicesima edizione del Radionorba Battiti live e siamo certi di aver scelto le location migliori per rappresentare le bellezze del nostro Sud, quello che con fierezza vogliamo raccontare e promuovere ai nostri artisti, ai nostri sponsor e ai tanti turisti che seguiranno lo show, che anche quest’anno vogliamo dedicare alla nostra gente, alla gente che ogni giorno lavora per rendere migliore il nostro territorio”. ”Abbiamo scelto cinque location che possano consentirci – aggiunge Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba e dello show – di avere cinque eventi radio televisivi di territorio con un racconto nuovo ed esclusivo. Non vediamo l’ora di essere in piazza con gli artisti per abbracciare i nostri ascoltatori”

In via di definizione il cast, ma si sa che saranno oltre 40 gli artisti, principalmente italiani, che si alterneranno: molti nomi del mainstream, ma anche giovani emergenti e qualche novità anche dall’estero. Alcuni dei nomi sono già confermati – anche se non c’è ancora la suddivisione nelle serate i vincitori di Sanremo Fabrizio Moro ed Ermal Meta, reduci anche dall’Eurovision e il vincitore della sezione giovani, Ultimo. E ancora Ghali, che ritorna a Battiti dopo l’esordio della passata stagione e dopo i tanti premi vinti agli Wind Music Awards, Gabry Ponte, il rapper emergente Capo Plaza.

E ancora: la italocanadese Betta Lemme lanciata dalla hit ‘Bambola’, Giusy Ferreri in questi giorni in rotazione col singolo dei producer Takagi & Ketra “Amore e capoeira”, nel quale mette la voce, Gué Pequeno, Elodie, Michele Bravi, protagonisti con ‘Nero Bali’, Emma, Noemi, il fenomeno internazionale del momento Mihail (del quale avevamo parlato qui), Dolcenera, Luca Carboni, Mario Biondi, Dear Jack, Anna Tatangelo, Lorenzo Fragola, Emis Killa, Shade con le loro nuove produzioni, Annalisa, Benji & Fede, Briga, il fresco vincitore di Amici Irama, e alcuni partecipanti dello stesso talent show come Einar e Biondo e il terzo classificato dell’undicesima edizione di X Factor, Enrico Nigiotti, Le Vibrazioni, Thomas, il dj belga Lost Frequencies, Carl Brave, Francesca Michielin, The Kolors