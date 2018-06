Maja Francis ritorna con due EP ed un elettropop dal sapore internazionale

Della svedese Maja Francis avevamo parlato un po’ di tempo fa, in occasione del suo esordio e poi in occasione del singolo estivo che la vedeva debuttare con la sua mentore Veronica Maggio. che facevano parte anche del suo primo EP dal titolo ‘Companion’. Oggi la ritroviamo in grande spolvero con un brano dalle sonorità molto interessanti.

‘Girl is a gun‘ è un pezzo molto forte, che conferma ancora una volta come la Svezia sia terra di produzioni di spessore quando si parla di pop. Cantautrice, con questo brano fra l’altro inaugura i singoli che accompagnano “Cry Baby pt2’, suo nuovo lavoro. Fra l’altro, l’EP è una sorta di continuazione di quello uscito solo pochi mesi fa (appunto la ‘part 1’), che era accompagnato da ‘Stressed“, un bel pezzo elettropop. Dove troviamo anche altri pezzi forti come ‘I’m not a disco‘e “Saved by the summer“

Entrambi gli EP sono usciti per una major e quindi con ogni probabilità farà anche da preludio ad un album completo.