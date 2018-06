“Dont’ you” e “You’re my religion”: il debutto di Future Stranger ci riporta in piena new wave

Lui si chiama Gheorghe Nastas e arriva dalla Moldavia, ma si fa chiamare Future Stranger. Da tempo residente in Portogallo – incide infatti per la Farol Musica – è un cittadino del mondo visto che si è formato in Inghilterra, alla Solent University di Southampton.

Cantautore, pienamente inserito nella musica elettronica, esce con ‘Dont’ you’, singolo uscito praticamente in contemporanea con l’altro “You’re my religion”: sonorità che rimandano alla new wave mitteleuropea anni 80 ma ancora oggi estremamente attuali, come testimoniano molte produzioni internazionali di successo. Ha cominciato a scrivere a 16 anni e si è fatto conoscere soprattutto tramite Beatport, uno dei principali portali di condivisione .

Poi è arrivata questa occasione con l’etichetta lusitana con i primi due singoli che anticipano un EP attualmente in lavorazione