Targhe Tenco 2018: i finalisti: candidature multiple per Mirkoeilcane, Motta e Zen Circus

La giuria di 200 giornalisti musicali di tutta Italia ha diramato i finalisti delle Targhe Tenco 2018, il maggior riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso. Artisti e progetti discografici trasversali nei generi e votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti musicali ed esperti di musica.

Le sezioni quest’anno sono sei: 4 riservate ai cantautori (canzone singola, disco in assoluto, disco in dialetto, opera prima), 1 riservata a interpreti di canzoni non proprie e 1 riservata agli album collettivi a progetto, ovvero compilation di vari interpreti costruite su un tema esplicito e dichiarato in grado di unire tutte le canzoni. In questa prima fase la giuria ha votato i finalisti delle sei sezioni, di cui il dettaglio di seguito in ordine alfabetico. Le sezioni Disco in assoluto e Canzone singola contengono più nomination in conseguenza agli ex aequo, contro le tradizionali cinque delle altre categorie.

I primi giorni di luglio, dopo una seconda votazione, verrà proclamato il vincitore di ogni sezione. Non esistono candidature in quanto i giurati votano liberamente secondo quanto ascoltato nel corso dell’anno. Le Targhe verranno consegnate durante l’edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco 2018), in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre.

Un’edizione che vede presente anche qualche nome del pop radiofonico, come Ermal Meta che chiude un’annata straordinaria con la nomination nella sezione assoluta per l’album ‘Non abbiamo armi‘. Doppia segnalazione anche per il vincitore di Musicultura 2017 e secondo al Festival di Sanremo fra i Giovani Mirkoeilcane, sia per l’album ‘Secondo me‘ che per il singolo ‘Stiamo tutti bene“. Tre segnalazioni per Motta, per l’album ‘Vivere o morire’ e per ben due singoli, la title track e ‘Mi parli di te‘. Tre segnalazioni anche per Zen Circus. Ecco nel dettaglio tutte le nominations:

DISCO IN ASSOLUTO:

Filippo Andreani – Il secondo tempo

Alessio Bonomo- La musica non esiste

Mauro Ermanno Giovanardi – La mia generazione

Ermal Meta- Non abbiamo armi

Mirkoeilcane- Secondo me

Motta – Vivere o morire

The Zen Circus – Il fuoco in una stanza

ALBUM IN DIALETTO

Francesca Incudine – Tarakè

La Maschera – ParcoSofia

Peppe Lanzetta- Non canto, non vedo, non sento

Elena Ledda – Lantias

Otello Profazio – La storia

OPERA PRIMA

Giuseppe Anastasi – Canzoni ravvicinate del vecchio tipo

Francesco Anselmo – Il gioco della sorte

Dunk – Dunk

Andrea Poggio- Controluce

Paola Rossato – Facile

INTERPRETE DI CANZONI NON PROPRIE (COVER)

Fabio Cinti – La voce del padrone (Un adattamento gentile)

Patrizia Cirulli – Sanremo d’autore

Corsi/Allosio – Luigi

Grazia Di Michele- Folli Voli

Marco Rovelli – Bella una serpe con le spoglie d’oro

CANZONE SINGOLA

Ginevra Di Marco – Ninna nanna in fondo al mare

Alessio Lega – Ambaradan

Mirkoeilcane- Stiamo tutti bene

Motta- Mi parli di te

Motta- Vivere o morire

The Zen Circus – Catene

The Zen Circus- Il fuoco in una stanza

Agnese Valle e Pino Marino – Come la punta del mio dito

ALBUM COLLETTIVO A PROGETTO