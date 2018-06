Da oggi a lunedi a Roma torna il Wind Summer Festival, il concorso musicale ‘in differita’

Ancora una volta in differita. Il Wind Summer Festival va in scena fra oggi e luned’ a Roma: big italiani ed internazionali si a lterneranno sul palco allestito a Piazza del Popolo tantissimi artisti italiani e internazionali (inizio alle 20, ingresso gratuito). La votazione sarà come sempre a metà fra gli ascolti di earone, la società di rilevazione dell’airplay e il pubblico. Quando voi lo vedrete in tv però sarà tutto già deciso: Canale 5 lo trasmetterà infatti in prima serata, il 9, 16, 23 e 30 luglio, con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi.

Radio 105, la radio del gruppo Mediaset, sarà ovviamente radiopartner e sulla base delle preferenze del pubblico che fino a domenica 24 giugno, su www.105.net, voterà il proprio preferito tra i brani che proporranno gli artisti assegnerà lo speciale premio Radio 105.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta per tutte e quattro le serate su Radio 105. Max Brigante racconterà inoltre il backstage dell’evento con delle puntate speciali. Quanto alla tv, della totale inutilità di uno show dove si vota il vincitore in differita nell’era di internet abbiamo detto più volte ed è per questo che tenere segreto il vincitore sino alla messa in onda non servirà a nulla. L’anno scorso si imposero The Giornalisti e Fabri Fibra.

L’elenco degli artisti italiani in gara nella sezione ‘Big’:

Achille Lauro & Boss doms – Ammò

Alessio Bernabei – Ti ricordi di me?

Annalisa – Bye bye

Benji & Fede – Moscow mule

Bianca Atzei – Risparmio un sogno

Biondo – Roof Garden

Boomdabash & Loredana Bertè – Non ti dico no

Briga- Cosa ci siamo fatti

Carl Brave feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra – Fotografia

Cosmo – Quando ho incontrato te

Dark Polo Gang- British

Diodato – Essere semplice

Dolcenera – Un altro giorno sulla terra

Elodie feat. Michele Bravi & Guè Pequeno – Nero Bali

Emis Killa – Rollercoaster

Emma – Mi parli piano

Enrico Nigiotti – Nel silenzio di mille parole

Ermal Meta – Dall’alba al tramonto

Ex-Otago – Tutto bene

Fabrizio Moro feat. Ultimo – L’Eternità (Il mio quartiere)

Francesca Michielin – Tropicale

Fred De Palma feat. Ana Mena – D’Estate non vale

Ghali- Cara Italia

Guè Pequeno feat. Willy William – Lungomare latino

Irama – Nera

Le Vibrazioni feat. Jake La Furia – Amore Zen

Lo Stato Sociale – Facile (Regaz Version)

Lorenzo Fragola feat. Gazzelle – Supermartina

Luca Carboni – Una Grande festa

Malika Ayane – Stracciabudella

Maneskin – Morirò da re

Mario Biondi – Smooth operator

Merk & Fremont feat. Dnce – Hand up

Max Pezzali – Un’Estate ci salverà

Motta – La Nostra ultima canzone

Negrita – Non torneranno più

Nesli – Viva la vita

Nina Zilli – Ti amo mi uccidi

Noemi – Porcellana

Riki feat. Cnco – Dolor de cabeza

Shade – Amore a prima insta

Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston – Amore e capoeira

Thegiornalisti – Felicità puttana

Thomas – Non te ne vai mai

Ultimo – Poesia senza veli

Gli artisti stranieri saranno invece:

Alice Merton – Lash out

Betta Lemme – Bambola

Bob Sinclair – I Believe

Burak Yeter & Cecilia Krull – My Life Is Going On (Burak Yeter Remix – La Casa di Carta Soundtrack)

CNCO – Solo yo

Lost Frequencies & Zonderling – Crazy

Mihail – Who you are

Ofenbach & Lack of Afro feat. Wax & Herbal T

Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto – 1, 2, 3

In gara poi come ogni anno anche sei giovani, due per sera che poi si sfideranno nella finalissima: si tratta di Federica Abbate, alla prima uscita da cantante dopo aver scritto tanti successi (su tutti ‘Nessun grado di separazione’ di Francesca Michielin), Albert, Fasma, il gruppo al femminile de Le Deva (delle quali avevamo parlato qui), Quentin 40 e la fresca vincitrice di The Voice of Italy Maryam Tancredi. Come sempre, saranno i big stessi a votarli, insieme ad una giuria di giornalisti e blogger.

Se siete vicino a Roma e volete assistere allo show, Piazza del Popolo, si trova tra via del Corso e Piazzale Flaminio. Bus n. 88, 95, 117, 119, 490 o 495. Metropolitana linea A – fermata: Spagna o Flaminio.