“Lash out”, il nuovo singolo di Alice Merton arriva nelle radio italiane

Siamo stati fra i primi a parlare di Alice Merton, quando ancora in Italia non se ne parlava e quando invece la cantante irlandese-tedesca era famosa quasi esclusivamente in Germania. Da allora, di strada ne è stata fatta molta. Non solo il singolo ‘No roots’ ha vinto quasi tutto (3 dischi di platino, oltre 700 mila copie nel mondo) ma lei ha vinto anche uno dei dieci ‘European Border Breakers Awards’, il premio riservato ai migliori esordienti dell’anno, assegnato da Unione Europea ed EBU agli artisti europei che nel primo anno di carriera hanno subito avuto successo internazionale

Poi avevamo parlato di ‘Hit the ground running’, uscito nelle radio europee mentre da noi era ancora on air l’altro. Ma adesso ne riparliamo perchè l’artista arriva in Italia – e anche nel resto d’Europa – con ‘Lash out’, un altro pezzo fortissimo. In questi giorni a Roma per il Wind Summer Festival che vedremo in tv a Luglio ma chissà che non la si possa vedere anche negli altri eventi live nazionali.