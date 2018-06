Alla scoperta di Tim Chadwick, il nome nuovo d’Irlanda

Un esordio quasi sottovoce, senza passare dai talent show, eppure un ottimo successo sin da subito. Tim Chadwick è un cantautore irlandese della nuova generazione e da qualche mese si sta facendo conoscere: “Early days”, l’EP d’esordio ha avuto un buon riscontro ma ora è uscito “Weakness”, un ottimo singolo.

La vera popolarità gli era arrivata però col primissimo singolo, ‘Belong” che la compagnia aerea di bandiera Aer Lingus aveva scelto per una campagna pubblicitaria. Il singolo che vi proponiamo è il primo dopo l’uscita dell’EP – oltre 4 milioni di ascolti su spotify- che proponeva anche pezzi come “Never wanted you“, “Blindfolded” e “Dreamer“.