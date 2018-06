Charts: Clean Bandit incalzano Calvin Harris ma è tempo di ‘Amore e capoeira’

Sfida nel segno della EDM per quanto riguarda i galloni di artisti più venduto nella prima settimana d’estate, con Calvin Harris (ft Dua Lipa) che tiene ma vede avvicinarsi i Clean Bandit con ‘Solo’, il nuovo singolo che vede la partecipazione di Demi Lovato. Da noi invece è tempo di ritmi latini: primo posto nei singoli per ‘Amore e capoeira’ di Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri e Sean Kingston, che si avvia a diventare il tormentone italiano

ALBANIA:Singoli:Silver and gold- Arilena Ara

Album:Energijko- Gijko

AUSTRIA: Singoli: Berlin lebt- Capital Bra

Album: Vergiss mein nicht – Andreas Gabalier

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ Smog – Damso (Vallonia)/ An Wunder -Wincent Weiss (Germanofono)

Album: Dertig – Niels Derstadsbader (Fiandre) /Lithopedion – Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together – The Magician

CIPRO – Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

CROAZIA- Singoli:General bex cinova- Toni Cetinski (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (internazionali)

Album: Malo Magle, Malo Mjesečine- Silente (slavi)/Tranquility base hotel & Casino- Arctic Monkeys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Oui- Sivas, Node & Gilli

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

ESTONIA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album: Ääripäät- Mikael Gabriel

FRANCIA- Singoli: Habituè- Dosseh

Album:Ceinture noire- Maitre Gims

GERMANIA –Singoli:Je ne parle pas français – Namika ft Black M

Album: Vergiss mein nicht – Andreas Gabalier

GRAN BRETAGNA- Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album: The greatest showman – Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli: Fuego-Eleni Foureira (nazionali) / I like it – J Balvin, Cardi B and Big Bunny (Internazionali)

Album: Ximeroni Kiriaki – Melania Aslanidou

IRLANDA- Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album: Reputation – Taylor swift

ISLANDA- Singoli: Í átt að tunglinu-JóiPé & Król

Album:Fáum aldrei nóg-Írafár

ISRAELE: Singoli: Mshhu msuk- Peer Tessie and Pablo Rosenberg (nazionali) /La Louze- Shnaguy (internazionali)

ITALIA-Singoli:Amore e capoeira- Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri & Sean Kingston

Album: Plume -Irama

LETTONIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Flames – David Guetta & Sia

MALTA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli:Sommerkroppen- Mads Hansen

Album: Beerbongs & Bentleys – Post Malone

PAESI BASSI- Singoli: Hoe je bent – Broederliefde & Frenna

Album: ? – XXX Tentacion

POLONIA- Singoli: Flames- David Guetta ft Sia

Album: Evil things – Guzior

PORTOGALLO- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:28 Noites ao vivo nao Coliseus – Antonio Zambujo e Miguel Araujo

REPUBBLICA CECA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Ta prava – Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Jackpot-The Motans (nazionali)/The strongest – Ina Wroldsen (internazionali)

RUSSIA- Singoli: DNA- Geegun- feat. Artem Kacher

SAN MARINO:Non ti dico no – Boomdabash e Loredana Berte

SERBIA- Singoli: La Miami- Mc Stojan (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

SLOVENIA- Singoli: Medrevesa – Siddharta (nazionali)/ I’ll be there- Jess Glynne (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Sin Pijama – Becky G & Natty Natasha

Album: Prometo- Pablo Alboran

SVEZIA- Singoli: Mer for varandra – Norlie, KKV & Estrand

Album:Gudarna pa vastebron – Hov 1

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: Vergiss mein nicht – Andreas Gabalier

UCRAINA- Singoli: Bez tebe – Okean Elzy

UNGHERIA: Singoli:Flames – David Guetta & Sia

Album: PMXV -Punnany Massif