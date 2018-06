Arriva “Rookie”: sette anni dopo, il rientro sulle scene degli Aqua

Amici lettori che come me avete più di 35 anni, questo post è per voi. Sono tornati i danesi Aqua. Si, proprio loro, una delle icone del bubblegum pop, capaci di conquistare le classifiche europee con uno dei pezzi più immediati che la storia musicale ricordi, ovvero ‘Barbie girl’: era il 1997 e oggi, a 21 anni di distanza sono ancora ampiamente sulla scena con successo, anche se hanno perso per strada uno dei componenti.

E’ appena uscito “Rookie‘, un singolo in versione ballad che li rilancia sul mercato sette anni dopo l’album” Megalomania”, del quale ci interessammo anche noi e che sia pur con numeri molto minori, ne confermava il buon appeal se non altro nel nord Europa. Che sia il preludio ad un ritorno vero e proprio sulle scene? Difficile dirlo, certo è che questa è la prima vera uscita nella nuova formazione trio dopo il nuovo rientro nel 2016 e le premesse sembrano buone.

Dicevamo dei numeri. “Aquarium“, l’album che comprendeva la storica hit vendette 14 – quattordici – milioni di dischi nel mondo, vincendo un disco di diamante e 21 di platino, praticamente conquistando il primo posto in tutta Europa, Italia compresa. Era un album che comprendeva altri due pezzi che si riveleranno fortissimi, ovvero “Doctor Jones” (800 mila copie, primo posto anche da noi) e “My oh my“.

Tre anni dopo esce “Aquarium“, il secondo album: 4 milioni di copie e 9 dischi di platino trainati dalla hit “Cartoon heroes“. Seguono litigi, lo scioglimento e otto anni di silenzio, sino al Greatest Hits del 2009 che li rilancia col singolo “Back to the 80’s” (doppio disco di platino) che è il preludio al rientro nel 2016. Altro stop e ora rieccoli. Con qualche anno in più ma sempre col loro stile.