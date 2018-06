“Prime time” e “Zero love”: torna il sound internazionale della lettone Aminata

Abbiamo imparato a conoscerla nel 2015 quando incantò tutti con la sua “Love injected” che conquistò uno straordinario sesto posto all’Eurovision Song Contest e contemporaneamente fece scoprire all’Europa sia il lato multietnico del suo paese, la Lettonia sia quanto quello sia un paese dove si fa della musica estremamente attuale nel sound. Parlammo poi dell’ottimo album d’esordio ‘Inner voice’ ed a seguire di “Fighter” il singolo da primato che accompagnava il secondo album.

Oggi Aminata Savadogo, padre del Burkina Faso e mamma lettone, torna con “Zero love”, secondo singolo che anticipa il nuovo album in lavorazione. Forse meno ricercato nel sound ma molto radiofonico e che ne conferma anche le capacità compositive. In questo periodo per lei anche una partecipazione a Golos, la versione russa di The Voice, curiosamente nella squadra di quella Polina Gagarina che gareggiò contro di lei all’Eurovision.

Merita un ascolto anche il singolo precedente “Prime time“, power ballad di grande spessore dal sound fortemente anni 80. Sembra davvero pronta per un futuro importante: sarebbe anche un bel segno per l’Europa multietnica