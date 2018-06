“Je ne parle pas français”, Namika fa ancora centro (e la versione duetto è super)

Torniamo a parlare di Namika, al secolo Hanan Hamdi, la giovane tedesca di origine marocchina che dal momento del suo debutto è diventata uno dei nomi di punta del pop germanofono. Noi la seguiamo appunto da quando “Lieblingsmensch” la fece conoscere al grande pubblico. Poi parlammo dell’altro singolo, anche questo di ottimo successo, “Kompliziert“.

Oggi ne riparliamo perchè dopo le 630.00o copie con cinque dischi d’oro del suo esordio, torna nuovamente prima in classifica con un pezzo che scherza sulle sue origini, visto che il francese dovrebbe essere una delle sue lingue, ma invece lei è nata e cresciuta a Francoforte e quindi dice ‘Je ne parle pas français”. Un modo anche questo per dire che oggi le barriere culturali non esistono più, con buona pace di chi vuole costruirle.

La cosa interessante è che – come raramente avviene- la versione remix (a cura dei producer Beatgees) che prevede un duetto con Black M, uno dei componenti della Sexion d’assault, popolare crew hip hop francese, è ancora più bella.In questo caso, giocando sul testo anche lui dice – in tedesco – di non parlare tedesco.