Torna l’appuntamento col Radio Bruno Estate, cinque serate di grande musica live

I grandi concerti live in stile Festivalbar sono ormai molto diffusi e quest’anno abbiamo deciso di presentarne anche un secondo, oltre al Battiti Live. Si tratta del Radio Bruno Estate, lo show con i grandi protagonisti della musica italiana e non solo, organizzato da Radio Bruno, l’emittente con base a Modena ascoltata in tutta l’Emilia Romagna ma anche in Lombardia e Toscana.

Saranno cinque le date del Radio Bruno Estate 2018: si parte da Cesenatico il 6 luglio in Piazzale Costa, poi Mantova il 14 luglio in Piazza Sordello, Carpi il 19 luglio in Piazza Martiri, Cremona il 23 luglio in Piazza del Comune e Bologna il 2 settembre in Piazza Maggiore. Così l’editore di Radio Bruno ed ideatore dello show Gianni Prandi:

“Ogni tappa è unica con un cast sempre diverso capace di accontentare un pubblico eterogeneo proprio come quello che ogni giorno si sintonizza su Radio Bruno. Al Radio Bruno Estate hanno mosso i primi passi molti grandi nomi, da Biagio Antonacci ai Modà a Malika Ayane; in tempi più recenti, Benji & Fede, idoli delle ragazzine, sono stati notati per la prima volta dalla loro casa discografica al Radio Bruno Estate nel 2013”.

A condurre sul palco saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. Ogni appuntamento verrà trasmesso in diretta radiofonica e in streaming (dalle 21), ma dallo scorso anno il Radio Bruno Estate è anche in diretta televisiva con un’apposita regia e le interviste esclusive ai protagonisti (canale 256 per il Nord Italia e il 683 per l’Emilia Romagna sul DDT, ma anche su Radio Bruno Tv canale 849 sky) oltrechè sulla apposita app.

Il cast delle varie serate è in definizione, ma intanto c’è già quello di Cesenatico, dove sarà l’evento clou della Notte Rosa di Cesenatico, un legame che si consolida dal 2010 e che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della riviera nel fine settimana più vivace della Romagna.Sul grande palco davanti al mare, sotto al grattacielo in piazza Andrea Costa, venerdì 6 luglio si avvicenderanno grandi nomi della musica ad ingresso gratuito. Il Radio Bruno Estate inizierà alle 21 per concludersi con un eccezionale Dj Set con Gabry Ponte dopo i fuochi.

Canteranno Dolcenera, Red Canzian, Sergio Sylvestre, Alessio Bernabei, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, il moldavo Mihail, fenomeno dell’anno (che vi avevamo presentato qui), il vincitore di The Voice 2015 Fabio Curto e la giovane Robbie, al secolo Roberta Francomano,