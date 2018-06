“Drunk groove” di Maruv & Boosin: il tormentone EDM arriva dall’Ucraina

Amici che siete all’ascolto, alzate il volume delle casse e preparatevi a battere il piede col tempo perchè ascoltando “Drunk Groove” non potrete stare fermi. La hit Edm dell’estate è di Maruv & Boosin, accoppiata che arriva dall’Ucraina.

Lei – al secolo Anna Korsun- è una cantautrice, lui è un dj e producer e questa hit è schizzata rapidamente in testa alle classifiche dell’airplay russo, facendo ancora meglio che nel paese di origine.

Maruv ha un album all’attivo e la collaborazione fra i due è nata quando Boosin ha remixato “Spiny“, la canzone che ha lanciato il lavoro. Ma possiamo ascoltare anche “Easy to love”, l’altro singolo uscito qualche mese fa e “Star“.

Quanto alla hit, da poco arrivata anche nelle radio italiane (per la Warner!) è la storia di cui tutti parlano la “mattina dopo”: una canzone che ha per tema le sbronze di una serata su di giri, quella situazione dove sarebbe meglio tornare a casa ma invece… Quella classica situazione in cui inizi una serata in maniera decente ma la mattina seguente non sai nemmeno con chi tu sia finito a dormire.