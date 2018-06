“(I just) Died in your arms” (e non solo): la tropical house dei polacchi Komodo

Un’altra hit estiva, piena tropical house in questo caso, arriva dalla Polonia. Komodo è un progetto che mette insieme tre dj, Yash, Tom Sanders e Alex Red e che dal 2016 si avvale anche della voce – la seconda del progetto – della cantante cipriota Helena Panayi. E’ appena uscita “(I just) died in your arms”, veramente fortissima, una di quelle cose da ascoltare alzando il volume delle casse.

Un progetto che sta avendo già un ottimo successo in tutto l’Est Europa e che si è fatto conoscere con la versione tropical dance di “Blues Suede Shoes” di Elvis Presley. Ma erano poi usciti altri pezzi interessantissimi come “Keep control” ed il primo singolo che ha visto la partecipazione della Panayi ovvero “Without you”. Canzoni che hanno veramente il calore dell’estate dentro, perfette per entrare al meglio nella modalità ‘vacanze’ oppure per alleviare le fatiche di chi lavora con un pò di sound senza pensieri