Lisa vince la prima edizione di ‘Ora o mai più’, ma l’inedito migliore è dei Jalisse

La notizia, prima di tutto. Annalisa Panetta, in arte Lisa, 41 anni, vince ‘Ora o mai più’, il programma estivo di Rai Uno che si prometteva di rilanciare artisti con un passato più o meno glorioso, poi spariti dal mainstream per vari stagioni. Nel caso di Lisa, un tumore al cervello, anche se poi alcuni anni fa era tornata con un nuovo album, del quale riferimmo.

Per lei ora, un nuovo album, che uscirà nelle edicole dal 10 Luglio, insieme alla compilation con le canzoni dello show. Vittoria meritata per la cantante calabrese ed anche il podio, con i Jalisse secondi e Massimo Di Cataldo terzo era abbastanza pronosticabile, visto che si tratta di tre artisti che pur con qualche difficoltà in questi anni si sono di tanto in tanto affacciati.

Nell’ultima puntata, abbiamo ascoltato anche un assaggio dei loro inediti (ne parliamo qui sotto), mentre la classifica finale era cumulativa, partiva dalle tre serate precedenti (vinte due da Lisa e una dai Jalisse) e sommava le cover di stasera e l’inedito, con peso giuria due terzi e pubblico un terzo. Ecco nel dettaglio la classifica finale:

Lisa 416 (361 serate precedenti più maestri quarta sera + 55 pubblico quarta sera) Jalisse 403 (342+61) Massimo Di Cataldo 397 (338+59) Marco Armani 389 (338+51) Alessandro Canino 386 (331 +55) Francesca Alotta (ha rimpiazzato alla seconda Donatella Milani 383 (326+57) Stefano Sani 378 (327+51) Valeria Rossi 341 (299+42)

GLI INEDITI

Lisa – C’era una volta (Panetta-Colavecchio- Ciappelli): Hanno purtroppo ragione i coach: il brano – che radiofonicamente funzionerebbe – è tanto simile ad altre cose già sentite. Eccessive le accuse di plagio con ‘Ti sento’ lanciate dalla Bertè, ma è una occasione persa. Può cantare di meglio. VOTO 6.5

Jalisse – Ora (Drusian-Ricci): Ho qualche dubbio che funzioni a livello di vendite, ma funziona molto. Potremmo dire, quasi eurovisivo, uno di quei pezzi che con una scenografia attorno uscirebbe valorizzato. Tentare con un bel video. Lei molto brava, lui finalmente canta (bene). VOTO 8

Massimo Di Cataldo- Ci credi ancora nell’amore (Di Cataldo): Di Cataldo canta quello che ti aspetteresti che canti. Fedele al suo stile, anche nel testo. Pieni anni 90, ma funziona. VOTO 7.5

Marco Armani – Non ho tempo (Armenise): In tutta sincerità, Marco Armani negli anni ha scritto pezzi assai migliori. Molto datato, poco appeal. VOTO 5

Alessandro Canino – Il nostro amore perfetto (Canino-Colavecchio): Una spolverata di elettronica riveste di nuovo un brano anche qui datato. Però l’effetto funziona bene. VOTO 7

Stefano Sani – Liberi di vivere (Sani-Mosello): Siamo fermi alle Nuove Proposte 1985. Fa specie che la musica sia stata scritta da un cantautore giovanissimo. VOTO 5

Francesca Alotta – Ti dirò (Massaro -Francesca Alotta): Tentativo di rilancio che funziona in parte. Il pezzo è datato, ma la sua vocalità lo valorizza e l’arrangiamento è buono. VOTO 6.5

Valeria Rossi – La Gente non parla (Rossi): La sensazione è che il pezzo valga più di quello che il minuto e 40 abbia fatto sentire. Produzione a tratti sperimentale, sicuramente lontana da un appeal radiofonico: bello, ma per rientrare dopo 15 anni serviva qualcosa di più immediato. VOTO 6.5

Intanto, arriva la notizia che quattro di questi artisti ovvero Lisa, Massimo Di Cataldo, Francesca Alotta e Alessandra Drusian dei Jalisse potrebbero far parte del cast della nuova edizione di ‘Tale e quale show’.