Lorenza Mario debutta nel mondo della canzone con “È così che io vorrei”

L’avevamo conosciuta come ballerina in vari programmi tv come il vecchio Buona Domenica o Domenica In e attrice in commedie musicali di successo. Più recentemente l’abbiamo vista partecipare a Tale e quale show dove ha impressionato il pubblico con l’imitazione di I say a little prayer di Dionne Warwick che le è valso il primo posto della serata e poi una collaborazione con Amici di Canale 5. Stiamo parlando di Lorenza Mario, artista eclettica, che giusto poco tempo fa ha pubblicato il suo primo singolo È così che io vorrei prodotto da Mario Zannini Quirini e scritto dallo stesso Zannini e da Paolo Audino e Gerardo Duni, debuttando pienamente nel mondo della musica.

Il brano ci riporta chiaramente ad un sound pop degli anni ’80 che ci ricorda un po’ Loredana Bertè dei tempi migliori . Come racconta nelle sue interviste, parla del rapporto che sta nascendo tra un uomo e una donna la quale però vorrebbe maggior dialogo nella coppia. Nel video però, scollegato dal testo, la vediamo nei panni di un’insegnante che ascolta un walkman, oggetto che le ricorda la giovinezza. Il brano è piacevole sin dal primo ascolto e molto catchy.

Chissà che possa essere veramente la giusta via per la consacrazione di un’artista che non ha mai smesso di stupire per i suoi innumerevoli talenti.