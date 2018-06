“N’oublie pas”, il duetto di Mylène Farmer con LP è già un successo

In questo sito diamo poco spazio ai grandissimi big internazionali, perchè lo scopo principale è quello di far conoscere cose nuove, attuali ed emergenti. Il fatto però è che l’influenza sul pop europeo, non solo francofono di Mylène Farmer è talmente grande che non si può non farne un cenno. Stiamo parlando – lo dico per chi è meno avvezzo alla musica francese – di una signora che a soli 57 anni ha venduto 30 milioni di dischi, in 35 anni di carriera (12 dischi di diamante, il triplo di platino)

Pezzi come ‘Desénchantée” e prima ancora “Pourvoi qu’elles soient douces” e la ‘scandalosa’ “Libertine“, col primo nudo nel video hanno segnato la storia del pop francese ed il sodalizio con Laurent Boutonnat è stato foriero anche di numerosi successi di altri. Ci solo loro due, per esempio, dietro il fenomeno Alizée, con i primi due album pieni di successi internazionali. Ma descrivere una carriera trentennale ricca di successi è assai difficile.

Oggi, dopo 10 anni di ininterrotti singoli al primo posto, esce con ‘N’oublie pas’, un singolo che la vede duettare con LP, la cantante italoamericana lanciata due anni fa dal singolo “Lost on you”: galeotta una serie di concerti che Laura Pergolizzi- questo il vero nome di LP – ha tenuto in Francia. Subito primo posto su Itunes e si sente anche di nuovo la collaborazione con Boutonnat. Il singolo segue di poco “Rolling stone“.