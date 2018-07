Charts: Calvin Harris e David Guetta padroni, ma Eleni Foureira fa doppietta

Calvin Harris ft Dua Lipa con ‘One kiss’ continuano ad essere i protagonisti dell’estate delle classifiche, incalzati da “Flames” di David Guetta ft Sia, ma la settimana segnala due primi posti per Eleni Foureira, che è in testa in Grecia con album e singolo eurovisivo ed Albania, con la nuova hit “Caramela”

ALBANIA:Singoli:Caramela-Eleni Foureira

Album:Ti N’prizren E Une N’prishtine- Armend Shala

AUSTRIA: Singoli: Berlin lebt- Capital Bra

Album: Vergiss mein nicht – Andreas Gabalier

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ Smog – Damso (Vallonia)/ Zusammen- Die Fantastischen Vier ft Clueso (Germanofono)

Album: Dertig – Niels Derstadsbader (Fiandre) /Lithopedion – Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together – The Magician

CIPRO – Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

CROAZIA- Singoli:Lice Varalice – Massimo (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (internazionali)

Album: CMC Festival Vodice 2018 – Interpreti Vari (slavi)/Tranquility base hotel & Casino- Arctic Monkeys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Oui- Sivas, Node & Gilli

Album: ? – XXX Tentacion

ESTONIA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli:Jacuzzi- Sanni

Album: Kaikki On Hyvin- Paperi T

FRANCIA- Singoli: Smog – Damso

Album:Lithopedion – Damso

GERMANIA –Singoli:Je ne parle pas français – Namika ft Black M

Album: Berlin lebt- Capital Bra

GRAN BRETAGNA- Singoli:Shotgun – George Ezra

Album: The greatest showman – Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli: Fuego-Eleni Foureira (nazionali) / I like it – J Balvin, Cardi B and Big Bunny (Internazionali)

Album: Fuego-Eleni Foureira

IRLANDA- Singoli:Shotgun – George Ezra

Album: The greatest showman – Colonna sonora origin

ISLANDA- Singoli: Í átt að tunglinu-JóiPé & Król

Album:Fáum aldrei nóg-Írafár

ISRAELE: Singoli: Paris- Shimon Bushkila (nazionali) /Genius – LSD (internazionali)

ITALIA-Singoli:Amore e capoeira- Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri & Sean Kingston

Album: Plume -Irama

LETTONIA- Singoli:Better now- Post Malone

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Flames – David Guetta & Sia

MALTA – Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

NORVEGIA- Singoli:Sommerkroppen- Mads Hansen

Album: ? – XXX Tentacion

PAESI BASSI- Singoli: Drama- Bizzey & Boef

Album:Metro 53- SBMG

POLONIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Mej Duszy Dziecko-Hinol, Polska Wersja

PORTOGALLO- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:28 Noites ao vivo nao Coliseus – Antonio Zambujo e Miguel Araujo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album: Ta prava – Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Back to me – Vanotek ft Eneli (nazionali)/The strongest – Ina Wroldsen (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen

SAN MARINO:Una grande festa – Luca Carboni

SERBIA- Singoli: La Miami- Mc Stojan (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:La cintura – Alvaro Soler

SLOVENIA- Singoli: Medrevesa – Siddharta (nazionali)/ Don’t give in – Snow Patrol (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Sin Pijama – Becky G & Natty Natasha

Album: Liberation- Christina Aguilera

SVEZIA- Singoli: Mer for varandra – Norlie, KKV & Estrand

Album: ? – XXXTentacion

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: Lithopedion – Damso

UCRAINA- Singoli: Bez tebe – Okean Elzy

UNGHERIA: Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: PMXV -Punnany Massif