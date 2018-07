Alla scoperta degli Stray Dogg, l’indie folk che arriva dalla Serbia

La musica, senza barriere. La nostra missione è sempre quella e così oggi facciamo una deviazione dalla nostra linea che è quella di proporre pezzi nuovi per portarvi alla scoperta di una band indie folk serba, gli Stray Dogg. Lo facciamo perchè in questi giorni il gruppo è in Italia e sta girando varie piazze per portare la propria musica. Tre album all’attivo, l’ultimo, pubblicato tramite crowdfuding, è Come along wind, del quale qui sotto trovate la title track.

La loro storia inizia con le canzoni di Dukat Strajnic, suonate da lui alla chitarra acustica e arpa. Poco dopo Ana Janković al violino, Jelena Damjanović al pianoforte e Marko Ignjatović alla chitarra si uniscono a lui, Stray Dogg diventa una band. Sonorità lontane dal mainstream ma assolutamente di qualità: in pochi anni hanno saputo conquistare la scena alternative indie pop non solo nazionale. Hanno suonato più di cento concerti, prevalentemente in Serbia e nell’Europa sudoccidentale, ma anche in alcuni paesi dell’Europa occidentale, dividendo fra l’altro il palco con diversi artisti della scena internazionale, su tutti l’irlandese Lisa Hannigan. Nel 2013 sono stati scelti dalla TV nazionale serba RTV come la band dell’anno.

Nonostante il loro sound raffinato, a tratti malinconico, con chiari riferimenti all’indie statunitense, hanno un pubblico consolidato e hanno saputo conquistarsi diversi passaggi nelle tv e nelle radio pubbliche e private nazionali, andando al di là della scena underground. E che siano gli Usa il loro punto di riferimento è chiaro non solo per il sound: il leader della band è infatti fondatore e promotore dell’Americna Festival di Belgrado, sostenuto dall’ambasciata Usa a Belgrado. Oggi possono essere definiti a pieno titolo come una delle band più popolari e di maggior successo del genere in tutta l’Europa dell’Est.

Merita un ascolto Time in cui la voce è di Devendra Banhart, un cantante indie folk statunitense, brano tratto dal secondo lavoro “Fire’s never wrong”. Ma sono interessanti, dall’ultimo album anche “Away“ e (dal secondo) “Disappear”, uno dei pezzi di maggior successo insieme a “Time“.