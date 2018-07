Targhe Tenco 2018, “Vivere o morire” di Motta disco dell’anno, ecco tutti i vincitori

Il Club Tenco ha annunciato i nomi dei vincitori dell’edizione 2018 delle Targhe Tenco con i 200 giornalisti specializzati che dopo aver scelto le candidature hanno votato i vincitori nelle singole categorie. Il premio più ambito, quello per il disco dell’anno, è andato a Motta per “Vivere o morire”. Grande spazio al sociale con le vittorie di Mirkoeilcane per ‘Stiamo tutti bene” come canzone singola e per l’album Voci per la libertà per Amnesty International per il miglior lavoro collettivo a progetto.Le Targhe verranno consegnate nell’ambito della Premio Tenco 2018, che si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre. Ecco tutti i vincitori:

Disco In Assoluto – Motta – Vivere O Morire

Opera Prima – Giuseppe Anastasi – Canzoni Ravvicinate Del Vecchio Tipo

Canzone Singola – Mirkoeilcane – Stiamo Tutti Bene

Album In Dialetto – Francesca Incudine – Tarakè

Interprete Di Canzoni . Fabio Cinti – La Voce Del Padrone-Un Adattamento Gentile

Album Collettivo A Progetto – Voci Per La Libertà / Una Canzone Per Amnesty