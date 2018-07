Željko Joksimović lancia la hit balcanica dell’estate “Ponelo me”

Željko Joksimović è da molti considerato il santone della musica balcanica. E non a torto. Nella sua carriera, cominciata relativamente tardi, a quasi trent’anni, ha pubblicato ben sette album e moltissimi singoli. Ha da poco concluso il suo millesimo concerto a Belgrado, ma in Italia è pressoché sconosciuto.

Molto legato tra l’altro all’Eurovision Song Contest: nel 2004 ha infatti rappresentato l’allora federazione di Serbia e Montenegro piazzandosi secondo e nel 2012 la Serbia ottenendo un ottimo terzo posto. Impegnato nella competizione non solo da cantante, ma anche da compositore avendo scritto nel 2006 Lejla per gli Hari Mata Hari e nel 2015 Adio per Knez, e pure da presentatore avendo condotto l’edizione 2008 di Belgrado.

Recentemente ha lanciato quella che con ogni probabilità sarà la sua ennesima hit (per ora è la sesta più ascoltata in Serbia, il suo paese natale) dopo circa un anno di pausa, ovvero Ponelo me (mi ha preso) con testo di Aleksandra Milutinovic dichiarando che è nata quasi per caso, essendo impegnato in questo periodo in un altro progetto (forse un nuovo album?).

Questa è una canzone il cui sound è chiaramente da festa. Nel video possiamo vedere una grande atmosfera, divertimento con la gente che balla proprio accanto all’acqua. Che altro possiamo desiderare in queste calde giornate estive se non un tuffo nell’affascinante mare della musica balcanica?