“Something about you” e “No money”, nuovi singoli per la norvegese Alida

Seguiamo Alida Skjeggestaad sin dagli esordi, perchè la cantante norvegese è una delle cose migliori del panorama europeo. Ci occupammo di Feathers e Some of us, i primi due singoli; poi ancora dell’altro singolo Cool with it.

Oggi ne parliamo perchè il suo successo, di pubblico e critica è crescente, come il livello delle sue canzoni: Something about you, realizzata a Stoccolma con il supporto del dj e producer Professor P. “Cool with it” e “No money“, che la confermano su ottimi livelli: la cantautrice di Stavanger, oltre a raggiungere ottimi riscontri in patria vede crescere il consenso in tutto il nord Europa.

In mezzo, per lei anche altre diverse collaborazioni di spicco, sia dove lei è l’artista principale (il producer norvegese CLMD) sia in partecipazione (il duo Juicy, sotto la supervisione di uno dei produttori maggiori scandinavi RykkinnFella) e il producer Maybon. Un talento da tenere d’occhio.