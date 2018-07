“Do it all for you”, il debutto di Melina, tedesca ma cittadina del mondo

Melina Madeleine Neff, in arte solo Melina è giovanissima a(appena 21 nni) e cittadina del mondo. Nata a Stoccarda, cresciuta a Dubai, ha vissuto ad Innsbruck, con un passaggio a New York prima di trasferirsi a Londra dove ha perfezionato i suoi studi musicali. Ancora attualmente studia al BIMM (British and Irish Modern Music Institute). Una passione, quella per la musica che l’ha già vista collaborare con J MOX, produttore londinese, per il quale ha messo la voce in Crazy without you ed in “Hunter“

“Do it all for you” segna il suo esordio come cantautrice, in un brano che mescola diversi generi (e le sue numerose influenze musicali) e ne conferma anche le doti di autrice, sperimentate recentemente nel brano “Cross The Line“, da lei co firmato per il cantautore norvegese Eirik. Attualmente sta anche lavorando al suo primo EP.