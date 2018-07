Ricerca per:

Valeria Rossi – La gente non parla

Marco Armani – Non ho tempo

E’ uscita la compilation di ‘Ora o mai più’ , il programma di successo di questa estate di Rai Uno, che comprende gli inediti degli otto artisti che vi hanno preso parte. Ve li proponiamo qui sotto: in due casi non abbiamo ancora la versione intera, aggiorneremo quindi strada facendo il post. Contemporaneamente è uscito anche un cd dedicato esclusivamente a Lisa, la cantante uscita vincitrice dallo show.

