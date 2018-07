Non è la prima volta che troviamo il duo rap di Berna Lo & Leduc nella classifica svizzera dei brani più ascoltati: nel 2014 infatti sono arrivati ​​al secondo posto con la loro hit Jung damammt e ora che sono primi da 22 settimane con il singolo estivo 079 c’è chi lo consacra come il brano (svizzero) di maggior successo di sempre nella storia della musica svizzera. E no, non c’entra nulla l’ultimo album di Caparezza, Prisoner 709 i cui numeri quantificano il numero di lettere di Michele(nome anagrafico) e Caparezza(nome artistico). Qui i numeri rappresentano il prefisso di Swisscom di un numero di telefono di una ragazza.

Cerchiamo un po’ di capire quindi cosa ci racconta il brano: un amante cerca di avere il numero di cellulare della sua amata implorandola (ecco spiegate le due uniche parole in italiano per favore), ma lei si rifiuta concedendogli alla fine solo il prefisso, il sopracitato 079. Quindi il ragazzo va al lavoro e telefona a tutti i numeri impiegandoci sei anni e mezzo (sei e un quarto per la precisione). Sono dieci milioni di combinazioni, secondo la canzone. Alla fine trova il suo numero ed è così sbalordito dalla sua voce che non si accorge di un tram che si avvicina e viene investito. Qui vi risparmio tutti i calcoletti e considerazioni di chi ha provato a capire quanto tempo il povero amante ci ha effettivamente messo a trovare il numero e questo solo per capire se fosse possibile evitare l’incidente. E giusto per la cronaca, non è una storia vera.

Al di là dell’aspetto narrativo del brano, è doveroso precisare che il duo è nato a metà del 2005 come un gruppo dialettale bernese noto come Pacomé. Poi dopo una serie di vicissitudini hanno cambiato il nome nell’attuale Lo & Leduc e nel 2014 hanno pubblicato il primo album. Negli Swiss Music Awards del 2015 , sono stati gli artisti con il maggior numero di nomination (Miglior gruppo, Best Live Act e Best Talent) vincendo il premio in tutte e tre le categorie. Ora invece la definitiva e meritata consacrazione con 079, brano piacevole e simpatico, ma soprattutto estivo!