Charts: comandano Drake e Calvin Harris ft Dua Lipa, tengono Clean Bandit ft Demi Lovato

L’album di Drake, “Scorpion” conquista primi posti in mezza Europa: il rapper canadese è uno dei protagonisti della settimana. Gli altri sono ancora Calvin Harris ft Dua Lipa col singolo “One kiss”. Tiene anche “Solo” dei Clean Bandit ft Demi Lovato.

ALBANIA:Singoli:Sqhipe – Tayna

Album:Lotin e mshefa -Daim Lala

AUSTRIA: Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album:Berlin lebt- Capital Bra

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (Vallonia)/ Schloss- Glasperlenspiel(Germanofono)

Album:Dertig – Niels Destadsbader (Fiandre) /Lithopedion – Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together – The Magician

CIPRO – Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

CROAZIA- Singoli:Lice varalice – Massimo (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (internazionali)

Album: CMC Festival Vodice 2018 – Interpreti Vari (slavi)/Tranquility base hotel & Casino- Arctic Monkeys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Oui- Sivas, Node & Gilli

Album: Scorpion- Drake

ESTONIA – Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

FINLANDIA- Singoli:XTC – Lukas Leon, Etta, Cheek

Album: Scorpion- Drake

FRANCIA- Singoli: À l’ammoniaque – PNL

Album:Inspi d’ailleur- Jul

GERMANIA –Singoli:Für euch alle- Bushido feat. Samra & Capital Bra

Album: Kopf aus Herz an- Eloy De Jong

GRAN BRETAGNA- Singoli:3 Lions -Baddiel/Skinner/Lightining Seed

Album: Scorpion- Drake

GRECIA- Singoli: Fuego-Eleni Foureira (nazionali) / Sad- XXXTentacion (Internazionali)

Album: Fuego-Eleni Foureira

IRLANDA- Singoli:Shotgun – George Ezra

Album: Scorpion – Drake

ISLANDA- Singoli: Í átt að tunglinu-JóiPé & Król

Album:Fáum aldrei nóg-Írafár

ISRAELE: Singoli: Tiruf mizuk – Eyal Golan (nazionali) /Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato(internazionali)

ITALIA-Singoli:Amore e capoeira- Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri & Sean Kingston

Album: Plume -Irama

LETTONIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Je ne parle pas français – Namika ft Black M

MALTA – Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

NORVEGIA- Singoli:Sommerkroppen- Mads Hansen

Album:Scorpion – Drake

PAESI BASSI- Singoli: Drama- Bizzey & Boef

Album:Scorpion – Drake

POLONIA- Singoli: Melody – Lost Frequencies ft James Blunt

Album: Boa- Reto

PORTOGALLO- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:28 Noites ao vivo nao Coliseus – Antonio Zambujo e Miguel Araujo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album: Scorpion- Drake

ROMANIA- Singoli: Miami – Manuel Riva ft Alexandra Stan (nazionali)/6 Days – Mahmut Ohran ft Colonel Bagshot (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

SAN MARINO:Non ti dico no – Boomdabash ft Loredana Bertè

SERBIA- Singoli: La Miami- Mc Stojan (slavi)/Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

SLOVENIA- Singoli: Najboljsi par – Manouche (nazionali)/ Live it up – Nicky Jam ft Will Smith & Era Istrefi (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Sin Pijama – Becky G & Natty Natasha

Album: Principios -Cepeda

SVEZIA- Singoli: Don’t matter to me – Drake ft Micheal Jackson

Album: Forever – Lasse Stefanz

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: Scorpion- Drake

UCRAINA- Singoli:Drunk groove – Maruv & Boosin

UNGHERIA: Singoli:Nem tudja senki – Follow the flow

Album: Elet a marson- Honeybeast