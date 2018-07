Ecco Corine, il fenomeno francese che rilancia la disco-dance anni 70

In Francia è una sorta di piccolo grande fenomeno, per via di quella immagine così dirompente, caratterizzata da una folta criniera riccia bionda e per via di questo suo modo di fare musica che riporta l’ascoltatore direttamente alla discodance anni 70. Corine si sta facendo conoscere per bene e “Il fait chaud” è l’ultimo singolo, estratto da “Fille de ta region vol.2″, il secondo EP.

Esplosa due anni fa con la hit “Pourquoi pourquoi”, veramente ipnotica (della quale esiste anche una versione italiana!), lanciata da Marc Collin, leader della Nouvelle Vauge, celebre gruppo francese che rifà in chiave bossa nova grandi successi del passato e passata attraverso Talent Spotify, un concorso musicale lanciato dalla piattaforma svedese, ha visto crescere il gradimento anche grazie ad altri pezzi come “Cocktail“, “Pluie fine”, con un videoche rimanda alle tecnologie televisive anni 70 e “Marche nocturne”.

Della sua vita privata e della sua identità si sa poco (“Sono quella che vedete nei miei video e nella mia musica, gioco con l’ironia“, dice di sè stessa). Corine è un nome artistico, ma in francese è anche l’appellativo che viene dato alla cocaina: “Non sono una consumatrice, ma un tempo consumarla era il modo per passare la sera. Io non ho bisogno di sballarmi una sera ma di ballare”

Si sa di più delle sue passioni: Madonna, Sofia Loren e Brigitte Bardot sono le sue dichiarate ispirazioni, ma anche le eroine dei film di Godard e Truffaut. Ma a giudicare dalle sue canzoni, anche la disco music di Cerrone, uno dei maggiori producer degli anni 70, deve aver lasciato il segno nella sua formazione musicale.