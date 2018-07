“Contradicciòn”, il nuovo singolo di Malù che anticipa il nuovo album

Riecco una artista spesso e volentieri ospite in queste pagine, ovvero Malù. La cantautrice spagnola, nipote del grande chitarrista flamenco Paco De Lucia, torna con ‘Contradicciòn‘, singolo che accompagna il nuovo album “Oxigeno” in uscita a settembre.

Un singolo fortissimo, radiofonico, che conferma ancora una volta l’appeal della cantante col suo pubblico e che segue “Ciudad de papel”, uscito qualche mese fa e che ha avuto un riscontro radiofonico importante. Per Malù un successo dopo l’altro in 20 anni di carriera festeggiati proprio in questa stagione. Merita un ascolto anche Invisible, uscito nel 2017, una power ballad di spessore

L’ultimo lavoro, Caos, uscito tre anni fa, ha raccolto due dischi di platino, portando a 18 la cifra di riconoscimenti guadagnati con i soli album. In totale per lei anche 17 milioni di visualizzazioni su youtube.