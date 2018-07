Un altro successo multietnico per Arash e Helena con “Dooset Daram”

Sempre per restare sull’onda del melting poi ecco il nuovo singolo Dooset Daram (parole persiane che corrispondono al nostro Ti amo) che continua la serie di collaborazioni di successo tra i due artisti, Arash e Helena che avevano realizzato già tre successi, ossia Pure Love, Broken Angel (di cui parlammo qui), e One Day. Scritto dal team composto dai due artisti insieme a Robert Uhlman e l’onnipresente Thomas G:son, Dooset Daram è una canzone d’amore che contiene un testo particolarmente emotivo capace di unire la musica orientale e la produzione moderna.

Il video che accompagna Dooset Daram di Alan Badoev è una splendida creazione cinematografica, che supporta una lunga tradizione di video epici di Arash. Girato nei dintorni piovosi di Kiev, in Ucraina, ci racconta la storia di una coppia di innamorati che, nel tempo, sta cadendo a pezzi. Ci vuole un tragico incidente per realizzare l’amore perduto, e così inizia un viaggio emotivo e spirituale per riconquistare ciò è stato perso.

Nato in Iran, Arash a già dieci anni si traferisce in Svezia dove tuttora vive. La sua carriera è costellata di successi: doppio disco di platino e vincitore di un Grammy, Arash è riuscito a raggiungere un livello di successo che la maggior parte degli artisti può solo sognare.

Nel 2013, She Makes Me Go(il singolo con Sean Paul) ha scalato la top 5 delle classifiche in Svezia, Germania, Francia, Belgio, Austria, Grecia e nella nostra Italia. Fino all’estate del 2013, Arash ha eseguito numerosi spettacoli dal vivo in tutta Europa. Da allora, la sua popolarità è cresciuta rapidamente e le sue pagine di social media hanno visto un aumento enorme, tra cui 2,7 milioni di fan su Facebook, più di 1,1 milioni di seguaci su Instagram e quasi 400k su VK.

Nel 2016, ha addirittura collaborato con la superstar americana Snoop Dogg realizzando la canzone OMG . Bisogna però ricordare che la sua carriera ha spiccato il volo solo grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest nel 2009 in rappresentanza dell’Azerbaigian, insieme ad Aysel con il brano Always: se gli date un ascolto vi renderete conto di quanto è migliorato questo artista nel corso degli anni.

Meno famosa invece la svedese Helena che conta all’attivo tre album da solista e quattro album con il gruppo Sandy Mouche.