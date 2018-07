“Corazon vendìo”, l’esordio a tutto pop latino della giovanissima Mireya Bravo

Alcuni mesi dopo la sua partecipazione ad Operacion Triunfo, il talent show che è ritornato a vivere nella sua primaria versione spagnola su TVE arriva il debutto discografico di Mireya Bravo. Originaria di Malaga, 21 anni, esce col suo album Tu reflejo, accompagnato dal primo estivissimo singolo Corazon vendìo.

Già reginetta di bellezza, ha sempre fatto però del canto la sua passione ed ha preso parte da giovanissima a diversi concorsi e talent show, cominciando cantando il genere copla, tipico dell’Andalusia, per poi spostarsi decisamente sulle venature pop. Influenzata da artiste di primissimo livello in Spagna come Malú, Pastora Soler e Niña Pastori, la giovane interprete cerca ora di ritagliarsi uno spazio tutto proprio. L’esordio ha funzionato.