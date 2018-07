Charts: Drake scala posizioni, ma i protagonisti sono ancora Calvin Harris ft Dua Lipa

Situazione dei primi posti in Europa che vede ancora Calvin Harris con la partecipazione di Dua Lipa protagonista con il singolo ‘One kiss”. L’unico a tenere il passo è Drake, con due singoli – uno con la partecipazione postuma di Micheal Jackson – e con il suo nuovo album.

ALBANIA:Singoli:Mike – Elvana Gjata & Ledri Vula Ft. John Shahu

Album:No po njo -Meda

AUSTRIA: Singoli: Für euch alle- Bushido feat. Samra & Capital Bra

Album:Obercool im Haifischpool- Die Junger zillertaler

BELGIO- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa(Fiandre)/ One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (Vallonia)/ Zu Ende Träumen- Pur (Germanofono)

Album:Dertig – Niels Destadsbader (Fiandre) /Lithopedion – Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together – The Magician

CIPRO – Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Igraj moja Hrvatska – Zapresic Boys (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (internazionali)

Album: Festival Zabavne Glazbe Split 2018– Interpreti Vari (slavi)/High as hope – Florence + The Manchine (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Oui- Sivas, Node & Gilli

Album: Scorpion- Drake

ESTONIA – Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

FINLANDIA- Singoli:XTC – Lukas Leon, Etta, Cheek

Album: Scorpion- Drake

FRANCIA- Singoli: À l’ammoniaque – PNL

Album:Inspi d’ailleur- Jul

GERMANIA –Singoli:In my mind -Dynoro & Gigi D’Agostino

Album: Kopf aus Herz an- Eloy De Jong

GRAN BRETAGNA- Singoli:In my feelings – Drake

Album:110 karat – Amigos

GRECIA- Singoli: Fuego-Eleni Foureira (nazionali) / Don’t Matter To Me (feat. Michael Jackson)- Drake (Internazionali)

Album: Non stop mix 14 by Mikos Halkousis – Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli:Shotgun – George Ezra

Album: Scorpion – Drake

ISLANDA- Singoli: Í átt að tunglinu-JóiPé & Król

Album:Fáum aldrei nóg-Írafár

ISRAELE: Singoli:Psanter Lavan – Dikla (nazionali) /Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato(internazionali)

ITALIA-Singoli:Amore e capoeira- Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri & Sean Kingston

Album: Plume -Irama

LETTONIA- Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Je ne parle pas français – Namika ft Black M

MALTA – Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

NORVEGIA- Singoli:Sommerkroppen- Mads Hansen

Album:Scorpion – Drake

PAESI BASSI- Singoli: -Miljonair – $hirak feat. SBMG, Lil’ Kleine, Boef & Ronnie Flex

Album:Scorpion – Drake

POLONIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Blue lonesome- Rolling Stones

PORTOGALLO- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album:28 Noites ao vivo nao Coliseus – Antonio Zambujo e Miguel Araujo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album: Scorpion- Drake

ROMANIA- Singoli: Miami – Manuel Riva ft Alexandra Stan (nazionali)/6 Days – Mahmut Ohran ft Colonel Bagshot (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

SAN MARINO:Non ti dico no – Boomdabash ft Loredana Bertè

SERBIA- Singoli: Savrsen par – Anastasija (slavi)/Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

SLOVENIA- Singoli: Najboljsi par – Manouche (nazionali)/ Live it up – Nicky Jam ft Will Smith & Era Istrefi (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Sin Pijama – Becky G & Natty Natasha

Album: Principios -Cepeda

SVEZIA- Singoli: In my feelings – Drake

Album: Scorpion – Drake

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: Scorpion- Drake

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Nem tudja senki – Follow the flow

Album: Elet a marson- Honeybeast