Tornano i Canton con il progetto “Uno su tre”, trilogia di singoli verso il nuovo album

“Uno su tre” – un singolo ogni tre mesi – è il nuovo progetto dei Canton, gruppo di Riva del Garda tornato sulle scene da qualche anno dopo i fasti del 1984, quando si presentarono al Festival di Sanremo, sezione Giovani con “Sonnambulismo”, scritta da Enrico Ruggeri (che poi hanno riproposto recentemente in una nuova versione”).

Dopo “Ancora estate”, esce ora “Voglia di te”, il secondo della trilogia: musicalmente è un pezzo che si è evoluto da solo: è partito da una base molto funk per poi mettere radici nell’elettronica durante la lavorazione in studio, Tema: anche l’ossigeno può essere tossico a dosi eccessive così come l’amore, che può stregare, annullare, rendere – anche se felicemente – schiavi del fascino di una persona. Dicono delle loro produzioni odierne i Canton:

“La musica dei Canton di oggi è la musica di Canton nel 2018. Non ci piace il revival né la nostalgia, non ci piace dire “Quelli erano bei tempi”, preferiamo continuare a evolverci e portare ai nostri tempi il nostro stile di sempre: l’elettronica rimane la grande nostra passione, ma oggi c’è molto più spazio per le ballate e per esperimenti e sconfinamenti più ampi in atmosfere rock o funky”.

Nel 2016 erano usciti con un brano pop rock dal titolo “Senza me”, che anticipava l’album “Ci saremo”, il primo dopo 15 anni di assenza dalle scene.