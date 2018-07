Alla scoperta di Maria Hazell, uno dei nomi emergenti del pop svedese

Lei si è fatta conoscere al grande pubblico con una performance insieme a Zara Larsson agli Swedish Music Awards e per il fatto di avere aperto i concerti di Bebe Rexha e Justin Bieber ma la carriera di Maria Hazell, 26 anni, è in continua ascesa: “Best thing” è il suo ultimo singolo, fresco di uscita, interessantissimo.

Nonostante sia ancora in attesa del primo album i suoi singoli hanno riscosso un ottimo consenso: Say It Like You Mean It, il brano d’esordio è stato insignito del riconoscimneto della piattaforma Spotify “Women to keep an eye on 2014”, una ristretta cerchia di produzioni al femminile di rilievo ma anche la nomination come esordiente dell’anno al premio istituito dal producer svedese Denniz Pop.

Ma il risultato migliore lo ha ottenuto due anni fa con Debut, singolo co-firmato col danese Thomas Troelsen, autore di diversi successi pop di artisti europei e statunitensi, che gli ha fatto ottenere riscontri anche a livello radiofonico e oltre 4 milioni di streaming. Meritano un ascolto anche le altre produzioni: Golden boy, Killing all my darlings e la ballad in lingua svedese Ut mot ett hav.