Michał Szpak annuncia il nuovo album con “King of the season”

Michał Szpak è uno degli artisti polacchi più popolari della giovane generazione. La sua carriera sta crescendo di anno in anno: al Festival Opole 2016 la sua canzone Jesteś bohaterem gli ha garantito il primo posto, il disco di platino con l’ album di debutto Anything Be Yourself , un buon ottavo posto all’Eurovision Song Contest con la canzone Color of your life ed è stato da poco annunciato che sarà giudice della prossima edizione di The Voice of Poland.

E pensare che per almeno 3000 persone non doveva nemmeno partecipare alla competizione canore più vista del mondo: questo è infatti è il numero di chi ha firmato la petizione su change. Secondo loro il cantante in gara a Krajowe Eliminacje, la selezione polacca, avrebbe comprato ben 30000 televoti necessari alla vittoria, addirittura un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube e avrebbe copiato Davaj za, un brano composto dal gruppo russo Lube.

Alla fine il brano fu giudicato idoneo a discapito di Margaret che si è vista negare l’accesso all’Eurovision anche l’anno scorso quando aveva tentato la vittoria al Melodifestivalen, la selezione svedese.

Recentemente il cantante polacco ha pubblicato due singoli che annunciano un nuovo album che uscirà il 7 settembre ma di cui ancora non si conosce il titolo. Il primo è Don’t poison your heart, mentre il secondo è King of the season, canzone che combina musica pop con blues e rock, e che sembra aver riscosso successo particolarmente tra i fan: il video è stato salutato infatti come uno dei più sensuali. Ed è difficile non essere d’accordo.

Estremamente minimal, la clip è riuscita a catturare l’attenzione di coloro che apprezzano non solo la voce, ma anche la bellezza di Michał: numerosi commenti evidenziano il fatto che ci sono molti primi piani sul suo viso, e l’artista stesso appare nel video senza una maglietta. Non c’è che dire, almeno tra il pubblico femminile questo nuovo album pare sempre più atteso.