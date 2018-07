Alla scoperta di Dara, il nuovo talento della musica pop made in Bulgaria

Darina Yotova, in arte Dara è un nome emergente nel pop europeo, in particolare dell’Est. La giovanissima – venti anni appena- bulgara unisce sensualità ad un ritmo incalzante che si ritrova appieno in “Vse na men” (Tutti uomini), il suo ultimo singolo.

Una delle punte della Virginia Records, etichetta emergente del suo paese, è salita agli onori delle cronache con il terzo posto conquistato nel 2015 all’edizione bulgara di X Factor, che è stata il trampolino di lancio della sua carriera. Il suo debutto con “Kvo ne chu” fu folgorante, perchè il brano raggiunse il primo posto della classifica nazionale. Chiaramente ispirata dalle dive pop inglesi e americane, anche nel mood, unisce però le sonorità del suo paese ad un pop più internazionale

Meritano un ascolto anche “Rodena takava” e “Nedei“, che ha raggiunto anche questo la top 10. Il primo album è attualmente in lavorazione. Un bell’esempio di quello che su queste colonne andiamo spesso presentando ovvero che si può fare dell’ottima musica anche cantando in lingue insolite per il mainstream.