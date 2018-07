Charts: scala posizioni ‘Flames’ di David Guetta ft Sia. Ma arriva la soundtrack di ‘Mamma mia 2″

David Guetta conquista diversi primi posti con “Flames” in cui c’è la voce di Sia, strappandoli soprattutto a ‘One Kiss’ di Calvin Harris e Dua Lipa che perde quota. Tiene la collaborazione fra Clean Bandit e Demi Lovato ma passa dal Regno Unito e dall’Irlanda il probabile prossimo successo mondiale della colonna sonora di ‘Mamma mia 2’, il film basato sulle musiche degli Abba.

ALBANIA:Singoli:Mike – Elvana Gjata & Ledri Vula Ft. John Shahu

Album:Jam Keq – Labinot Taqiri

AUSTRIA: Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album:110 Karat – Amigos

BELGIO- Singoli:Ellie -Regi ft Jake Reese (Fiandre)/ One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (Vallonia)/ Zu Ende Träumen- Pur (Germanofono)

Album:Dertig – Niels Destadsbader (Fiandre) /Lithopedion – Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Together – The Magician

CIPRO – Singoli: Flames- David Guetta & Sia

CROAZIA- Singoli: Igraj moja Hrvatska – Zapresic Boys (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (internazionali)

Album: Festival Zabavne Glazbe Split 2018– Interpreti Vari (slavi)/High as hope – Florence + The Manchine (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: In my feelings – Drake

Album: Scorpion- Drake

ESTONIA – Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

FINLANDIA- Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album: Kaikki On hyvin- Paperi T

FRANCIA- Singoli: Toto et Ninetta- Jul

Album:Inspi d’ailleur- Jul

GERMANIA –Singoli:In my mind -Dynoro & Gigi D’Agostino

Album: The sacrament of sin -Powerwolf

GRAN BRETAGNA- Singoli:In my feelings – Drake

Album:Mamma mia Here we go again – Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli: Fuego-Eleni Foureira (nazionali) / Don’t Matter To Me (feat. Michael Jackson)- Drake (Internazionali)

Album: Pou Me Ftasane I Erotes- Eleonora Zouganeli

IRLANDA- Singoli:Shotgun – George Ezra

Album: Mamma mia Here we go again – Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli: Í átt að tunglinu-JóiPé & Król

Album:Einn strákur (Vol. 1)- Huginn

ISRAELE: Singoli:42 Yum -Lauren Peled (nazionali) /Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B(internazionali)

ITALIA-Singoli:Pablo – Russian x Sfera Ebbasta

Album: Plume -Irama

LETTONIA- Singoli:Nevermind – Dennis Lloyd

LITUANIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Bella ciao – El Profesor & Hugel

MALTA – Singoli:One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli:Sommerkroppen- Mads Hansen

Album:Scorpion – Drake

PAESI BASSI- Singoli: -Miljonair – $hirak feat. SBMG, Lil’ Kleine, Boef & Ronnie Flex

Album:We moeten door 2- Broederlefde

POLONIA- Singoli: One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa

Album: Cafè Belga -Taco Hemingaway

PORTOGALLO- Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album:28 Noites ao vivo nao Coliseus – Antonio Zambujo e Miguel Araujo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album: Scorpion- Drake

ROMANIA- Singoli: Lost in Istanbul – Brianna (nazionali)/6 Days – Mahmut Ohran ft Colonel Bagshot (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Flames- David Guetta & Sia

SAN MARINO:Non ti dico no – Boomdabash ft Loredana Bertè

SERBIA- Singoli: Ne Vracam se na staro- Ministarke (slavi)/Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:In my feelings – Drake

SLOVENIA- Singoli: Nekaj Je – Tretij Kanu (nazionali)/ New light – John Mayer(internazionali)

SPAGNA- Singoli:Sin Pijama – Becky G & Natty Natasha

Album: Principios -Cepeda

SVEZIA- Singoli: Still- Hov 1

Album:Gudarna pa vasterbron – Hov 1

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: 110 Karat – Amigos

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Flames- David Guetta & Sia

Album: Strand Fesztivál 2018- Interpreti Vari