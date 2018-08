Prosegue la marcia in vetta dei due grandi protagonisti dell’estate canora ovvero gli inglesi Clean Bandit (ft Demi Lovato) e il connazionale Calvin Harris (ft Dua Lipa). Tiene botta anche il dj francese David Guetta (ft Sia).

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

2. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

3. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

4. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

5. No tears left to cry – Ariana Grande

6. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

7. La cintura – Alvaro Soler (SPA)

8. Happier- Ed Sheeran (GBR)

9. In my blood – Shawn Mendes

10. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

2. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

3. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

4. 4. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

5. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

6. La cintura – Alvaro Soler (SPA)

7. Happier- Ed Sheeran (GBR)

8. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

9. Remind me to forget – Kygo ft Miguel (NOR)

10. Melody- Lost Frequencies feat. James Blunt (BEL/GBR)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

2. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

3. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

4. In my feelings – Drake

5. Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

6. La cintura- Alvaro Soler (SPA)

7. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

8. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

9. No tears left to cry – Ariana Grande

10.Sad- XXX Tentacion

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

2. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

3. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

4. La cintura- Alvaro Soler (SPA)

5. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

6. Jackie Chan- Tiesto & dzeok ft Preme & Post Malone (NED)

7. These days – Rudimental ft Jesse Glynne, Macklemore, Dan Caplen (GBR)

8. Happier- Ed Sheeran (GBR)

9. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (ITA)

10. Je ne parle pas francais – Namika (GER)