Dagli EBBA Awards nasce un nuovo premio: Music Moves Europe Talent Awards

Cambia volto lo European Border Breakers Awards, il premio istituito dalla commissione europea e dalla EBU per premiare i migliori emergenti d’Europa, quelli cioè che nel corso del primo anno di attività sono riusciti a ‘sfondare’ i confini del proprio paese guadagnando subito notorietà internazionale. Il premio si trasforma e diventa Music Moves Europe Talent Awards.

L’organizzazione è sempre la stessa, ovvero il programma Creative Europe della Commissione Ue, il comune di Groningen in Olanda, il ministero della educazione, scienza e cultura olandese e la EBU ma si estende a tutti coloro – sempre emergenti – che attraverso i riscontri musicali, gli ascolti e quelli dello European Talent Exchange Programme, un piano europeo di interscambio culturale attraverso la musica, oltrechè le segnalazioni delle radio e dei partner coinvolti, sono riusciti a mettersi in luce in tutta Europa. L’ultimo vincitore degli EBBA Awards a livello assoluto è stato il bulgaro Kristian Kostov.

Sarà sempre lo scenario dello Eurosonic Noorderslag di Groningen, il più grande showcase festival d’Europa quello della premiazione- suoneranno anche live sul palco dell’evento – e i vincitori guadagneranno anche un supporto economico e non solo per il tour e la promozione dei loro brani. I vincitori saranno non più 10 ma 12 e saranno annunciati ogni novembre dopo una selezione fra candidati che saranno annunciati a settembre al Reeperbahn Festival di Amburgo. A gennaio, come detto, sul palco olandese, il premio con cerimonia pubblica per i vincitori.