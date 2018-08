Una perla dalla Norvegia: ecco Mørland con il nuovo singolo “Leo”

Mørland è stato sicuramente uno dei migliori artisti dell’Eurovision 2015: con la sua misteriosa ed enigmatica Monster like me (disco di platino in Norvegia) cantata assieme a Debrah Scarlett aveva incantato tutto il pubblico ottenendo un ottimo ottavo posto. Si è rivisto poi l’anno scorso come autore del brano arrivato secondo (superato da Rybak che non meritava di certo) al Melodi Grand Prix, ovvero Who we are di Rebecca.

La sua carriera è cominciata nel 2008 con il gruppo Absent Elk, poi qualche singolo e un album nel 2016, Make a Sail e ora il nuovo brano Leo, dedicato al suo figlio di due anni. Dispiace veramente vedere che ha appena 16mila visualizzazioni, perché non lo merita né lui né la canzone che è una ballad dolce e delicata. Così la presenta sulla descrizione del video di YouTube:

“Questa è una canzone che dovevo scrivere. All’inizio volevo tenerla per me in quanto la sentivo così personale, ma ho deciso di condividerla con tutti voi. Molti di voi non sono genitori e non avranno quindi gli stessi sentimenti, le stesse sensazioni, ma alla fine è una canzone su quanto vi può mancare qualcuno più di ogni altra cosa e sul non essere consapevoli di quanto amore avete avuto per questa persona.”