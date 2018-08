Dajana vince due riconoscimenti ai Premios David 2018 dedicati alla Christian Music

Della svolta verso la christian music della cantante pugliese Dajana D’Ippolito avevamo parlato giusto nel primo post dell’anno solare. Ora torniamo a parlarne perchè dopo il successo dei Kantiere Kairos due anni fa, i Premios David, il premio internazionale dedicato alla musica di ispirazione religiosa che si assegnano in Spagna l’hanno vista trionfare. Non uno, ma due riconoscimenti per lei: sia nella sezione miglior brano italiano di Christian Music Contemporanea – con il brano Madre dell’Amore – che nella sezione miglior video internazionale di Musica d’Ispirazione Cristiana – con il video dell’Ave Maria realizzato fra gli splendori delle Cave di Gallipoli

Madre dell’Amore, brano scritto da Roberto Bonaventura (già autore tra gli altri per Luciano Pavarotti), ha una linea melodica dal ritmo intenso decorata da un testo raffinato che mette in risalto la dolcezza e nello stesso tempo la sovranità di Maria, capace di parlare all’intimo dei cuori dei suoi figli. I secondo singolo estratto dell’omonimo l’album di inediti pubblicato il 9 marzo – aveva già in pochi giorni dalla pubblicazione raggiunto la vetta delle classifiche di vendita di Amazon e iTunes nell’ambito della musica religiosa e ha convinto anche il pubblico che ha premiato il brano di Dajana con oltre il 40% dei voti su 17 brani italiani (c’era anche il nuovo di Suor Cristina, del quale avevamo parlato qui) Il singolo fra l’altro è stato anche presentato a livello internazionale su Rai Italia all’interno del programma Cristianità condotto da suor Myriam Castelli.

Successo che si è appunto confermato anche nella sezione video internazionale di Musica d’Ispirazione Cristiana dove ha raggiunto ben il 64,5% delle preferenze con il video della sua intensa interpretazione dell’Ave Maria di Gounod, che con un arrangiamento innovativo e passionale, fra echi di musica classica e dolci sfumature elettroniche, ha convinto sempre sia pubblico e critica con un consenso straordinario.

Dajana, mossa dunque dall’esigenza di donare la propria voce e farsi strumento per l’incontro con il Signore, ha già avuto il privilegio di proporre il disco in diverse diocesi e proprio ieri sera lo ha presentato a Gallipoli durante La Notte dei Cenacoli, evento organizzato dalla diocesi di Nardò – Gallipoli in collaborazione con Giuseppe Afrune e la Comunità itinerante di preghiera Maria Madre della Divina Misericordia, accompagnata da Domenico De Stradis Dell’Elmo e con il coro e l’Orchestra da Camera di Lecce e del Salento, diretta dal Luigi Mazzotta.