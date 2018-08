“Lost in my mind” accompagna il nuovo album di Lily Allen

Rieccola, quattro anni dopo l’ultima produzione, con un nuovo look – i capelli rosa devono andare di moda… – ed un pezzo fresco e radiofonico, dalle atmosfere leggermente psichedeliche: “Lost in my mind” , firmato insieme a Tim Oxley dei Keane, accompagna l’album ‘No shame’. A 33 anni Lily Allen è una delle artiste attuali con la parabola artistica più definita. Successi consolidati, ben 16 dischi di platino contando solo gli album, ma anche un carattere difficile che l’ha portata spesso a litigare con colleghe.

Lanciata da pezzi sopra le righe come ‘Smile‘, “Not fair” e soprattutto ‘Fuck you‘, la cantautrice britannica è salita di recente alle cronache per aver raccontato di essere stata per sette anni vittima di stalking e per aver dichiarato esplicitamente le sue idee politiche. Non lem manda a dire. Nemmeno ai fan o presunti tali, come quell0utente di Twitter che tempo fa postò uno scatto molto, esplicito di un suo concerto del 2014 dove si può vedere la vagina della cantante far mostra di sè.

Lily Allen senza colpo ferire pensò bene di sfruttare questo tweet come lancio dell’imminente uscita dell’album ritwittando l’immagine ai suoi quasi sei milioni di follower accompagnandola dalla didascalia: “Guardate la mia vagina perfettamente depilata del 2014, da lì sono usciti tre esseri umani”. Non mancando (chiaramente) di aggiungere l’hashtag #NoShame.

Personaggio non semplice e controverso che mette la sua schiettezza nei testi delle sue canzoni, alla quale però fanno da contraltare musiche molto fresche e leggere. Questo lavoro non è da meno.Oltre al singolo di cui sopra, segnaliamo altri pezzi notevoli come “Trigger bang“, in cui canta anche il rapper Giggs e “Your choice”, col cantante nigeriano Burna Boy, splendidi esempi di contaminazione musicale. Tutto molto bello e radiofonico, buona anche la partenza dell’album, arrivato in top 10.