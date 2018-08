Dynoro (ft Gigi D’Agostino): il ‘doppio remix’ del dj lituano che conquista le charts

Quella di diventare famosi remixando un brano di altri è ormai una consuetudine- non proprio bellissima a dire il vero – di alcuni dj. Il lituano Edvinas Pechovskis,in arte Dynoro ha fatto di meglio: il remix del remix…

“In my mind”, la canzone con cui il producer è in testa alle classifiche di mezza Europa, e che vede la partecipazione di Gigi D’Agostino, uno dei mostri sacri della dance anni 90 made in Italy è infatti un brano reso celebre da Axwell, il dj svedese ex Swedish House Mafia.

Il quale a sua volta aveva ripreso l’originale del 2011 di Ivan Gough e Fenixpawl editandolo e facendone una hit mondiale, anche grazie all’utilizzo nel film “Tomorrowland Aftermovie” che raccontava il dietro le quinte e non solo della celebre manifestazione showcase di musica dance.

Il brano è stato un vero successo: 7 milioni di streaming in una settimana, primo posto in Germania e Lussemburgo, secondo in Austria, quarto in Svizzera ed in top 10 in gran parte d’Europa. E se su Gigi D’Agostino c’è poco altro da dire se non che sia una delle pochissime eccellenze musicali italiane all’estero, da oltre 30 anni, Dynoro è un nome nuovo.

Ma in pochi anni si è già fatto conoscere in tutto il nord Europa, riscuotendo importanti consensi anche di pubblico. Proprio un remix di un pezzo di Gigi D’Agostino, la celebre “L’amour toujours” ha contribuito al suo successo.