Alla scoperta di Face: ecco lo Young Signorino russo.O forse no

Se credevate che rapper, se così possiamo definirli, come Young Signorino fossero localizzati solo in Italia vi sbagliate di grosso: vi sono molti personaggi simili, specie in Russia e nei paesi satelliti. Uno che spicca particolarmente e, apparentemente, per le sue “non qualità” è sicuramente in Face.

Questo ragazzo di 21 anni ha raggiunto con Я РОНЯЮ ЗАПАД (Ya ronyayu zapad) più di mezzo milione dislikes e quasi 250mila likes. Più o meno come Mmm ha ha ha nonostante la metà di visualizzazioni. Le somiglianze poi non finiscono qui: oltre al genere musicale, condividono tatuaggi su tutto il viso, il taglio a caschetto (sfoggiato dal nostro italiano sul video ufficiale di Dolce Droga), giusto qualche riferimento a Satana, problemi psichiatrici e l’odio espresso nei commenti dagli utenti di YouTube.

Ma a guardare a fondo i due cantanti sono in realtà completamente diversi. Su interviste che si possono leggere in siti come Dazed e Rolling Stones ne emergono due figure completamente diverse: se il nostro esponente italiano non proferisce quasi parola (non si sa se sia perché non conosca l’italiano o perché sta nel suo personaggio, anche se io propendo più per la prima possibilità), l’esponente russo ha qualche contenuto da regalarci.

E di interessante direi: alla domanda sul significato di Я РОНЯЮ ЗАПАД Face risponde infatti che vuole mettere in ridicolo il sacro sentimento russo di patriottismo. L’idea è quella di esagerare e deridere lo pseudo-patriottismo russo, che esiste in una forma piuttosto sciocca e cieca nel suo paese. Dice che i suoi concittadini, bloccati per lui nel passato, si vantano di vittorie fittizie sugli Stati Uniti, vecchi exploit militari, ma oggi non hanno nulla di cui essere orgogliosi. Sul significato di Mmm ha ha ha, il nostro Young Signorino non sa che dire. D’altronde che c’è da dire su una canzone composta da onomatopee o versi a caso?

Sul tema della droga e dell’alcol risponde di volere che i giovani conducano uno stile di vita più sano nonostante nei suoi brani saltino fuori frasi come ‘Fumo, bevo, prendo le pillole e non mi interessa’. Ma sta parlando del suo passato e ha capito col tempo che questo modo di vivere era una cazzata. Ha capito che vivere in questo modo non renderà le cose buone, soprattutto se si è inclini ad avere problemi di salute mentale. Il nostro Young Signorino dice invece che la gente che si droga e che ascolta i suoi brani consumava stupefacenti già da prima e non ha di certo cominciato a farlo per colpa sua. Che santo.

Sul tema satanismo Face risponde di non odiare Dio, ma di essere tollerante verso tutte le religioni a patto che non portino violenza, guerre, attacchi terroristici e che quando urla 666, non c’è nulla di satanico, ma che invece vuole mostrare il numero malvagio che secondo lui governa il mondo. Young Signorino invece dice di essere il vero figlio di Satana.

Insomma italiani, se pensavate veramente di aver trovato qualcuno di peggiore di Young Signorino, forse è il caso di ricredervi, ancora non è stato trovato.